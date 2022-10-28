Октябрь, 28 в 9:00

По состоянию на 28 октября официальный курс евро Национальный банк установил на уровне 36,73 грн, днем раньше евро стоило 36,64 грн. То есть, европейская валюта подорожала на 9 коп.

Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 28.10.2022:

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 38,1 грн 39,1 грн Доллар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,3 грн 39,3 грн Доллар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 35,85 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,6 грн 39,2 грн Доллар 39,4 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,4 грн 39,4 грн Доллар 39,3 грн 40,1 грн

С 5 сентября украинцы в Латвии могут обменивать наличную гривну на евро.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк