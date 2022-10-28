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Факты / Україна / Экономика

Евро в обменниках дешевеет: курс валют в Украине на 28 октября

Марта Бондаренко, редактор ленты
Євро

По состоянию на 28 октября официальный курс евро Национальный банк установил на уровне 36,73 грн, днем раньше евро стоило 36,64 грн. То есть, европейская валюта подорожала на 9 коп.

Официальный курс американского доллара остается без изменений – 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 28.10.2022:

НБУ

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта покупка продажа
Евро 38,1 грн 39,1 грн
Доллар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,3 грн 39,3 грн
Доллар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,85 грн 37,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,6 грн 39,2 грн
Доллар 39,4 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,4 грн 39,4 грн
Доллар 39,3 грн 40,1 грн

С 5 сентября украинцы в Латвии могут обменивать наличную гривну на евро.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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