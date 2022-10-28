Жовтень, 28 в 9:00

Станом на 28 жовтня офіційний курс євро Національний банк встановив на рівні 36,73 грн, днем раніше євро коштувало 36,64 грн. Тобто європейська валюта здорожчала на 9 коп.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 28.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 38,1 грн 39,1 грн Долар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,3 грн 39,3 грн Долар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,85 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,6 грн 39,2 грн Долар 39,4 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,4 грн 39,4 грн Долар 39,3 грн 40,1 грн

З 5 вересня українці в Латвії можуть обмінювати готівкову гривню на євро.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк