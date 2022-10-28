Євро в обмінниках дешевшає: курс валют в Україні на 28 жовтня
Станом на 28 жовтня офіційний курс євро Національний банк встановив на рівні 36,73 грн, днем раніше євро коштувало 36,64 грн. Тобто європейська валюта здорожчала на 9 коп.
Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 28.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,1 грн
|39,1 грн
|Долар
|39 грн
|39,5 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3 грн
|39,3 грн
|Долар
|39,3 грн
|40,4 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,6 грн
|39,2 грн
|Долар
|39,4 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,4 грн
|39,4 грн
|Долар
|39,3 грн
|40,1 грн
З 5 вересня українці в Латвії можуть обмінювати готівкову гривню на євро.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк