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Факти / Україна / Економіка

Євро в обмінниках дешевшає: курс валют в Україні на 28 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро

Станом на 28 жовтня офіційний курс євро Національний банк встановив на рівні 36,73 грн, днем раніше євро коштувало 36,64 грн. Тобто європейська валюта здорожчала на 9 коп.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 28.10.2022:

НБУ

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 38,1 грн 39,1 грн
Долар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,3 грн 39,3 грн
Долар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,85 грн 37,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,6 грн 39,2 грн
Долар 39,4 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,4 грн 39,4 грн
Долар 39,3 грн 40,1 грн

З 5 вересня українці в Латвії можуть обмінювати готівкову гривню на євро.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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