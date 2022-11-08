Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине на 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, Национальный банк Украины снизил курс гривны к евро. Так, сейчас официальный курс составляет 36,50 грн, тогда как накануне евро стоил 35,98 грн.
Стоимость европейской валюты за сутки выросла на 52 коп.
Что касается официального курса доллара, то с 21 июля он остается неизменным – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс значительно отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 08.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,7 грн
|39,7 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,8 грн
|39,7 грн
|Доллар
|40,0 грн
|40,65 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,6 грн
|37,44 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,8 грн
|39,5 грн
|Доллар
|40,3 грн
|41,0 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,0 грн
|40,75 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,0 грн
Напомним, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк