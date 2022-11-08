Ноябрь, 08 в 10:57

Сегодня, 8 ноября, Национальный банк Украины снизил курс гривны к евро. Так, сейчас официальный курс составляет 36,50 грн, тогда как накануне евро стоил 35,98 грн.

Стоимость европейской валюты за сутки выросла на 52 коп.

Что касается официального курса доллара, то с 21 июля он остается неизменным – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс значительно отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 08.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,7 грн 39,7 грн Доллар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,8 грн 39,7 грн Доллар 40,0 грн 40,65 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 36,6 грн 37,44 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,8 грн 39,5 грн Доллар 40,3 грн 41,0 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,0 грн 40,75 грн Доллар 40,1 грн 40,0 грн

Напомним, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк