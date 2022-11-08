Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине на 8 ноября

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, Национальный банк Украины снизил курс гривны к евро. Так, сейчас официальный курс составляет 36,50 грн, тогда как накануне евро стоил 35,98 грн.

Стоимость европейской валюты за сутки выросла на 52 коп.

Что касается официального курса доллара, то с 21 июля он остается неизменным – 36,56 грн. Однако в банковских обменниках курс значительно отличается.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 08.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,7 грн 39,7 грн
Доллар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,8 грн 39,7 грн
Доллар 40,0 грн 40,65 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,6 грн 37,44 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,8 грн 39,5 грн
Доллар 40,3 грн 41,0 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,0 грн 40,75 грн
Доллар 40,1 грн 40,0 грн

Напомним, что с 5 сентября украинские беженцы в Латвии смогут обменять наличную гривну на евро.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка