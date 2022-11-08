Листопад, 08 в 10:57

Сьогодні, 8 листопада, Національний банк України понизив курс гривні до євро. Так, наразі офіційний курс становить 36,50 грн, тоді як напередодні євро коштувало 35,98 грн.

Вартість європейської валюти за добу зросла на 52 коп.

Щодо офіційного курсу долара, то з 21 липня він залишається незмінним – 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках курс значно відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 08.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,7 грн 39,7 грн Долар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,8 грн 39,7 грн Долар 40,0 грн 40,65 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,6 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,8 грн 39,5 грн Долар 40,3 грн 41,0 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,0 грн 40,75 грн Долар 40,1 грн 40,0 грн

Нагадаємо, що з 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк