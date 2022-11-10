Шаг 1. Знакомимся с лимитами перевода на получение денег
Лимиты перевода на получение денег с помощью услуг Western Union:
- $2 тыс — за транзакцию;
- $7,5 тыс. — за неделю;
- $15 тыс. — за месяц.
Шаг 2. Узнаем свой контрольный номер (MTCN)
Контрольный номер (MTCN) вы должны узнать у отправителя. Он нужен, если вы будете получать перевод на карту или лично.
Шаг 3. Проверяем, пришел ли перевод
Для этого вам понадобятся имя отправителя и контрольный номер денежного перевода. Проверить перевод можно, перейдя по ссылке.
Шаг 4. Ищем отделение агента
Для того, чтобы получить деньги лично, нужно обратиться в представительство сервиса Western Union в вашем городе.
Найти его можно по ссылке.
Шаг 5. Получаем денежный перевод удобным для вас способом
Если вы хотите лично получить деньги, то нужно обратиться в отделение и предоставить следующую информацию:
- ваше полное имя;
- ожидаемая сумма;
- полное имя отправителя;
- страна отправителя;
- контрольный номер перевода денег — MTCN;
- удостоверение личности (действительный паспорт, внутреннее удостоверение личности).
Если хотите получить деньги на карту, то нужно зарегистрироваться на сайте Western Union (или войти в аккаунт).
После этого вы должны ввести:
- номер MTCN;
- имя отправителя;
- страну;
- сумму;
- выбрать платежную карточку, на которую придут средства.