Сервис Western Union (Вестерн Юнион) — это удобный способ для перевода средств, если вы находитесь за границей и вам срочно нужно прислать деньги или получить их из другой страны.

Для этого во всем мире работают представители Western Union. В разных странах это могут быть банки, почтовые отделения, супермаркеты, продуктовые магазины, пункты перевода чеков в наличные, центры сбора почты, аптеки, туристические агентства, железнодорожные вокзалы, аэропорты, железнодорожные и автобусные станции, пункты обмена валюты и другие учреждения.

Как получить перевод Western Union, где это можно сделать и какие документы нужны — читайте в материале.