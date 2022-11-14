Листопад, 14 в 20:04

Через війну, розв’язану Російською Федерацією, Україна отримала збитки на третину національного ВВП. В подальшому очікується, що втрати економіки становитимуть близько 33-35% валового внутрішнього продукту України.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив під час брифінгу в понеділок, 14 листопада.

– Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП будуть 33-35%, – заявив Марченко.

Міністр підкреслив, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад 1 трлн грн, тоді як за підсумками трьох перших кварталів падіння оцінюється на рівні 30%.

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Також він додав, що дефіцит бюджету 2022 року буде вищим, ніж у 2023, тому що цей рік значно складніший за наступний.

Як пояснив Марченко, майже половина українського бюджету – це зовнішнє фінансування.

– Прогнозованість і ритмічність надходжень – це найбільш складна частина в перемовинах із зовнішніми партнерами. Не всі кошти дійшли у домовлені строки, не всі домовленості виконуються. В наступному році ми отримаємо певну передбачуваність. Рішення щодо прогнозованості буде вирішено, – пообіцяв міністр.

Марченко окремо зазначив, що майже половина бюджету направляється на сектор оборони. А саме, йдеться про 1 141 млрд грн.