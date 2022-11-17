С 26 попытки Фонд гарантирования вкладов смог продать здание банка Аркада – пресс-служба

Ноябрь, 17 в 19:22

Впервые в банковской истории все вкладчики и кредиторы могут вернуть свои сбережения. Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью рассчитается с кредиторами банка Аркада.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

— Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) полностью рассчитается с кредиторами банка Аркада – гражданами и бизнесом, кроме бывших владельцев финучреждения и связанных лиц. Это стало возможным благодаря продаже имущественных прав на здание центрального офиса банка Аркада по ул. Ольгинская за 351 млн грн, — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования напоминают, что объектом продажи стала не недвижимость, а имущественные права (фактически право вернуть актив через суд) через вывод актива из баланса банка накануне его банкротства.

Сейчас смотрят

Так, в августе 2019 года связанная с банком Аркада компания Будеволюция получила кредит у физического лица на 260 млн грн. В залог по этому кредиту по неизвестным причинам было предоставлено здание центрального офиса банка Аркада, стоимость которого составила треть активов финучреждения.

Из-за невозврата средств кредитор в июле 2020 года забрал залог и перепродал, а в августе банк был признан неплатежеспособным.

Фонд гарантирования с целью защиты прав кредиторов пытался вернуть актив еще до признания банка неплатежеспособным – обратился в суд после смены владельца недвижимости в государственном реестре вещных прав, привлекая третьей стороной Национальный банк, поскольку банк Аркада в то время еще был платежеспособным.

Второй раз Фонд обратился в суд уже после введения временной администрации и признания соглашения о залоге здания ничтожным, а также подал заявление в правоохранительные органы.

Однако суд неправомерное соглашение не отменил, а обращения в правоохранительные органы за два года не дали результата.

Если бы очередная, 26-я, попытка продать актив стала неудачной, Фонд из-за рисков принятия судом отрицательного решения мог потерять актив с вероятностью 99,9%, свидетельствует исторический опыт вывода с рынка 100 банков в кризис 2015-2017 годов.

Покупатель получил право отстаивать актив в суде, а Фонд – средства на расчеты со всеми кредиторами в сумме 351 млн грн, которые уже поступили на счет банка Аркада.

Как сообщалось, Фонд гарантирования с марта 2021 года предпринял 25 попыток продать имущественные права на здание центрального офиса банка Аркада, однако покупателей не было.

Торги 10 октября были анонсированы на сайте Фонда гарантирования в сентябре и прошли на площадке Prozorro с участием трех потенциальных покупателей.

В ходе торгов первая ставка в 301 млн грн была увеличена до 351 млн грн. Наивысшую цену предложило ООО Системойлинженеринг.

Банк Аркада был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения Национального банка от 25 августа 2020 года.