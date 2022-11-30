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Факты / Україна / Экономика

Евро резко потерял 37 копеек: курс валют в Украине 30 ноября

Валентина Летяк, редактор ленты
євро_валюта_курс валют_гроші
Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины на среду, 30 ноября, снизил официальный курс европейской валюты до €37,93/грн. То есть после подорожания накануне на 34 копейки евро сегодня подешевел на 37 копеек.

Американский доллар остается на отметке $36,57/грн с конца июля, когда НБУ зафиксировал его курс по отношению к гривне на новом уровне.

В банках цены на валюту отличаются от официального курса Нацбанка.

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Курс валют в ПриватБанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40 грн 41 грн
Доллар 39,5 грн 40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 грн 41,15 грн
Доллар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,2 грн 39,3 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 грн 41,3 грн
Доллар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,0 грн 41,25 грн
Доллар 39,8 грн 40,4 грн

В обменниках доллар можно купить за 39,95 грн, а продать по 40,5 грн. Евро в среднем – 40,25–41,15 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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