Евро резко потерял 37 копеек: курс валют в Украине 30 ноября
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Нацбанк Украины на среду, 30 ноября, снизил официальный курс европейской валюты до €37,93/грн. То есть после подорожания накануне на 34 копейки евро сегодня подешевел на 37 копеек.
Американский доллар остается на отметке $36,57/грн с конца июля, когда НБУ зафиксировал его курс по отношению к гривне на новом уровне.
В банках цены на валюту отличаются от официального курса Нацбанка.
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Курс валют в ПриватБанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40 грн
|41 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25 грн
|41,15 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Доллар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,0 грн
|41,25 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,4 грн
В обменниках доллар можно купить за 39,95 грн, а продать по 40,5 грн. Евро в среднем – 40,25–41,15 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк