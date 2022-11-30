Євро різко втратило 37 копійок: курс валют в Україні 30 листопада
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Нацбанк України на середу, 30 листопада, знизив офіційний курс європейської валюти до €37,93/грн. Тобто після здорожчання напередодні на 34 копійки, євро сьогодні здешевшало на 37 копійок.
Американський доллар лишається на позначці $36,57/грн з кінця липня, коли НБУ зафіксував його курс до гривні на новому рівні.
У банках ціни на валюту відрізняються від офіційного курсу Нацбанку.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40 грн
|41 грн
|Долар
|39,5 грн
|40 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,15 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Долар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|41,25 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,4 грн
В обмінниках долар можна купити за 39,95 грн, а продати по 40,5 грн. Євро в середньому – 40,25-41,15 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк