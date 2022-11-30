Листопад, 30 в 8:41

Нацбанк України на середу, 30 листопада, знизив офіційний курс європейської валюти до €37,93/грн. Тобто після здорожчання напередодні на 34 копійки, євро сьогодні здешевшало на 37 копійок.

Американський доллар лишається на позначці $36,57/грн з кінця липня, коли НБУ зафіксував його курс до гривні на новому рівні.

У банках ціни на валюту відрізняються від офіційного курсу Нацбанку.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40 грн 41 грн Долар 39,5 грн 40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,15 грн Долар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,2 грн 39,3 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,3 грн Долар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 41,25 грн Долар 39,8 грн 40,4 грн

В обмінниках долар можна купити за 39,95 грн, а продати по 40,5 грн. Євро в середньому – 40,25-41,15 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк