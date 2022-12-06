Декабрь, 06 в 13:35

Нацбанк установил курс европейской валюты в понедельник, 6 декабря, на уровне 38,74 грн/€. Это на 20 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара неизменен с июля этого года – 36,56 грн/$.

Курс валют в банках Украины 06.12.2022:

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,5 грн 41,5 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,9 грн 41,9 грн Доллар 40 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,4 грн 39,55 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,4 грн 42 грн Доллар 39,9 грн 40,30 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,8 грн 42 грн Доллар 39,75 грн 40,35 грн

В обменниках доллар стоит 40,00 грн, продать американскую валюту можно по 40,12 грн. Средняя покупка евро – 41,55 грн, продажа – 41,80 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк