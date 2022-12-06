Евро подорожал на 20 копеек. Какой курс валют в Украине 6 декабря
Фото: Pixabay
Нацбанк установил курс европейской валюты в понедельник, 6 декабря, на уровне 38,74 грн/€. Это на 20 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара неизменен с июля этого года – 36,56 грн/$.
Курс валют в банках Украины 06.12.2022:
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,5 грн
|41,5 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,9 грн
|41,9 грн
|Доллар
|40 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,4 грн
|39,55 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,4 грн
|42 грн
|Доллар
|39,9 грн
|40,30 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,8 грн
|42 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,35 грн
В обменниках доллар стоит 40,00 грн, продать американскую валюту можно по 40,12 грн. Средняя покупка евро – 41,55 грн, продажа – 41,80 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк