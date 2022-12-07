Еще три страны ЕС завершают обмен наличных гривен для украинцев

Декабрь, 07 в 18:39

С 9 декабря завершается действие программы обмена наличной гривны на евро в банках и финучреждениях Бельгии, Нидерландов и Латвии.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Там отметили, что 9 декабря – последний день, когда совершаются соответствующие операции.

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В НБУ объяснили, что программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций.

В рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся за границей, имели возможность обменять имеющуюся у них наличную гривну на евро в определенных банках и финансовых учреждениях соответствующих стран для удовлетворения жизненных потребностей.

По состоянию на 6 декабря 2022 года за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах почти 29,7 млн грн, в Бельгии — почти 10 млн грн и в Латвии — 3 млн грн.

Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, Литве и Мальте. В частности, в Польше завершилось действие такой программы еще в сентябре.