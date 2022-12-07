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Факти / Україна / Економіка

Ще три країни ЄС завершують обмін готівкових гривень для українців

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Амстердам, Нідерланди
Фото: Unsplash

З 9 грудня завершується дія програми обміну готівкової гривні на євро у певних банках та фінустановах Бельгії, Нідерландів та Латвії.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Там зазначили, що 9 грудня – останній день, коли здійснюються відповідні операції.

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В НБУ пояснили, що програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах майже 29,7 млн грн, у Бельгії – майже 10 млн грн та у Латвії – 3 млн грн.

Подібні програми вже завершилися у Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві та на Мальті. Зокрема,  у Польщі завершилася дія такої програми ще у вересні.

Джерело: НБУ
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