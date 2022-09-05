Сентябрь, 05 в 19:11

Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski) по согласованию с Нацбанком Украины сообщает, что завершается обмен украинских гривен на польские злотые для нужд граждан Украины, прибывающих в Польшу.

Последним периодом покупки подразделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года.

Совместная программа Национального банка Польши с НБУ дала возможность беженцам из Украины иметь доступ к собственным средствам.

Сейчас смотрят

На сегодня в 100 филиалах банка было осуществлено более 97 тыс. транзакций на общую сумму 690 млн грн.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше работает более 1 млн украинцев.

Источник: Narodowy Bank Polski