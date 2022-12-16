Декабрь, 16 в 16:31

24 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8226 относительно особого режиму налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога.

Согласно предложенным изменениям, теперь физическим лицам-предпринимателям 3-й группы не придется заморачиваться с расчетами налогов.

Как будет работать новый закон?

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) на 3-й группе налога — обычно это IT-специалисты, фрилансеры, дизайнеры, маркетологи и т.д. Теперь предприниматели этой группы должны платить 5% налога с дохода, единый социальный взнос (ЕСВ), а также подавать об этом все отчеты в налоговую.

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В новом законопроекте авторы предлагают, чтобы за такие ФЛП платили налоги и сдавали декларации банк, в котором ФЛП имеют специальный счет. Такой режим получил рабочее название SmartФОП.

Если законопроект проголосуют в Парламенте, он может заработать со следующего года.

Бухгалтер Татьяна Черненок, автор Telegram-канала Твой бухгалтер, уверяет, что с банками проблем не будет: потому что они уже выступают как налоговые агенты доходов физических лиц (выплаты по депозитам, кэшбеки), удерживают налоги и отчитываются самостоятельно.

По мнению Татьяны Черненок, банки доделают софт, увеличат штат менеджеров, возможно, поднимут плату за такую услугу, и все будет работать.

Однако с выполнением норм нового проекта все же могут быть проблемы:

Если банк допустит ошибку при декларировании? Гипотетически, по нормам самого проекта, банк и будет нести за это ответственность. Как будет на самом деле – будет видно в процессе реализации.

Если ФЛП отдал бухгалтерию банку, расслабился, перестал следить за лимитом дохода (а это означает переход с упрощенной на общую систему налогообложения)? В проекте отмечается, что за превышение ФЛП должно платить 15% налога (это действующая норма Налогового кодекса: 15% налога и самостоятельный переход на общую систему из следующего квартала).

Следовательно, именно за превышение будет отвечать ФЛП.

Однако в проекте ничего не говорится о процессе перехода. Лучше всего было бы решить это технически, если бы при достижении лимита средства на счет ФЛП не засчитывались.

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Если ФЛП переплатил налоги? Согласно Налоговому кодексу, переплаченный единый налог вернуть нельзя. Так что, если банк насчитал больше налога с дохода, или когда ФЛП клиент заплатил, а потом пришлось вернуть эти деньги (а налог уже уплачен), могут быть сложности с возвратом такой суммы.

Как определять доход ФЛП? Скорее всего, будет уплачиваться 5% из всех средств, поступающих на счет ФЛП. Но ведь не все эти транзакции будут касаться его прямого дохода, например: финпомощь, кредиты, бюджетная помощь, проценты по депозиту, возврат аванса от поставщика, депозитные суммы по контрактам и т.д.

Как облагать налогом платежи ФЛП, по которым платится эквайринговая комиссия? Если ФЛП получает платежи через POS-терминал или кнопку на сайте, то есть клиенты рассчитываются картой, из таких платежей он платит комиссию за эквайринг. На счет ФЛП такие деньги поступают без уплаченной комиссии. Но в доходе считается полная уплаченная клиентом сумма.

Один из авторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк рассказал, как будет работать новый закон.

Как ФЛП можно будет перейти на эту систему?

Действующие ФЛП смогут подать соответствующее заявление через Дію, когда законопроект примут и добавят соответствующие функции.

Что делать тем ФЛП, которые имеют счета в нескольких банках?

Специальный счет должен быть только в одном банке, для того чтобы банк мог контролировать лимиты. К примеру, это будет новый счет (не те, которые уже открыты у ФЛП), и тогда старые не нужно будет закрывать.

Также нужно будет выбрать один из имеющихся счетов, а остальные закрыть. Минфин вместе с НБУ будут решать, как лучше это сделать, чтобы легче и эффективно администрировать процесс.

Если банк допускает ошибку при декларировании или исчислении дохода ФЛП?

Если банк ошибается, ответственность несет только банк.

Банк будет следить за лимитами дохода?

Возможно, банки будут извещать клиентов о приближении к лимитам. Но это вопрос сервиса уже каждого отдельного банка. Если ФЛП превысит лимит, то для него будет повышена ставка налога для суммы превышения лимитов и перевода на общую систему.

Не все деньги, которые заходят на счет ФЛП могут быть его. Как банк будет определять налогооблагаемую базу?

Этот вопрос еще нуждается в решении.

– В общем, я уверен, что если банки заставить проверять и отфильтровывать доход по типу, то они просто не захотят включаться в эту систему, потому что процесс проверки действительно тяжелый. Поэтому мне, по крайней мере, пока кажется, что другие доходы ФЛП лучше получать на другие счета, открытые просто как физическому лицу, — рассказал Ярослав Железняк.

Как будет учитываться доход от услуг, которые ФЛП продал с комиссией эквайринга?

Базой налогообложения будет доход, непосредственно зашедший на счет. Законопроект пока допускает получение только денежного безналичного дохода.

Когда вероятнее всего заработает эта норма?

Реализация запланирована на 2023 год, но сейчас идет обсуждение, поэтому говорить о конкретной дате рано.

Будет ли какой-нибудь переходный период?

Это добровольная система, поэтому переходный период не требуется. Если ФЛП захочет, то сможет выбрать банк налоговым агентом, если нет — будет и дальше работать, как сейчас.

Ведутся ли обсуждения с банками о такой услуге? Будут ли банки брать какую-нибудь комиссию за это?

С банками продолжается обсуждение. Из-за того, что закон не проголосован, банки не говорят о комиссии. Банки это все могут сделать автоматически – разработать программу, которая сама будет высчитывать, сколько и куда нужно платить. Это не будет существенных расходов для банков, поэтому не должно быть высокой комиссии.

Источник: AIN.UA