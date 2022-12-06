Декабрь, 06 в 17:01

В Государственной налоговой службе объяснили, какие суммы не включаются в состав дохода физического лица-предпринимателя (ФЛП), плательщиков единого налога первой-третьей групп.

Об этом говорится в законе №1914. В частности, согласно п. 292.11 ст. 292 Налогового кодекса Украины в состав дохода не включаются:

налог на добавленную стоимость;

финансовая помощь, оказанная на возвратной основе, полученная и возвращенная в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения и суммы кредитов;

деньги целевого назначения, поступившие от Пенсионного фонда и других фондов общеобязательного государственного социального страхования из бюджетов или государственных целевых фондов;

средства (аванс, предоплата), возвращаемые покупателю товара (работ, услуг), плательщику единого налога и/или возвращаемые плательщиком единого налога покупателю товара (работ, услуг) в результате возврата товара, расторжения договора или по заявлению о возврате средств;

оплата товаров (работ, услуг), реализуемых в период уплаты других налогов и сборов, стоимость которых была включена в общий налогооблагаемый доход ФЛП;

налог на добавленную стоимость, поступивших в стоимости товаров (выполненных работ, оказанных услуг), отгруженных (поставленных) в период уплаты других налогов и сборов;

чрезмерно уплаченные налоги и сборы, суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, возвращаемые плательщику единого налога из бюджетов или государственных целевых фондов.

Также это касается бесплатно предоставленных (передаваемых) лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним в пользу субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, выполнение программ и осуществление централизованных мероприятий по здравоохранению, по условиям если:

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товары на день заключения договора о закупке были включены в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мер по здравоохранению, утвержденному Кабинетом министров: товары были приобретены лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения средствами государственного бюджета, предусмотренных для выполнения программ здравоохранения или за средства грантов (субгрантов) для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине.

В случае нецелевого использования лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним ФЛП обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение.

Также в состав дохода ФЛП не включаются деньги, поступившие как единовременная материальная помощь застрахованным лицам средствами государственного бюджета.