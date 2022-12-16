Грудень, 16 в 16:31

24 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226 щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку.

Згідно із запропонованими змінами, тепер фізичним особам-підприємцям 3-ї групи не треба буде заморочуватись з обрахунками податків.

Як працюватиме новий закон?

Фізична особа-підприємець (ФОП) на 3-й групі податку — це зазвичай IT-спеціалісти, фрилансери, дизайнери, маркетологи тощо. Наразі підприємці цієї групи мають сплачувати 5% податку з доходу, єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також подавати про це все звіти у податкову.

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У новому законопроєкті автори пропонують, щоб за таких ФОПів платив податки і здавав декларації банк, в якому ці ФОПи мають спеціальний рахунок. Такий режим отримав робочу назву Smart ФОП.

Якщо законопроєкт проголосують у Парламенті, то він може запрацювати з наступного року.

Бухгалтерка Тетяна Черньонок, авторка Telegram-каналу Твій бухгалтер, запевняє, що із банками проблем не буде: бо вони вже виступають як податкові агенти доходів фізичних осіб (виплати за депозитами, кешбеки), утримують податки та звітують самостійно.

На думку Тетяни Черньонок, банки дороблять софт, збільшать штат менеджерів, можливо, піднімуть плату за таку послугу, і все працюватиме.

Проте із виконанням норм нового проєкту все ж можуть бути проблеми:

Якщо банк припуститься помилки при декларуванні? Гіпотетично, за нормами самого проєкту, банк і нестиме за це відповідальність. Як буде насправді — буде видно в процесі реалізації.

Якщо ФОП віддав бухгалтерію банку, розслабився, перестав слідкувати за лімітом доходу (а це означає перехід зі спрощеної на загальну систему оподаткування)? У проєкті зазначається, що з перевищення ФОП має платити 15% податку (це чинна норма Податкового кодексу: 15% податку та самостійний перехід на загальну систему з наступного кварталу).

Отже, саме за перевищення відповідатиме ФОП.

Проте в проєкті нічого не говориться про процес переходу. Найкраще було б вирішити це технічно, коли б при досягненні ліміту кошти на рахунок ФОПа не зараховувалися.

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Якщо ФОП переплатив податки? Згідно з Податковим кодексом, переплачений єдиний податок повернути не можна. Тож, якщо банк нарахував більше податку з доходу, або коли ФОПу клієнт заплатив, а потім довелося повернути ці гроші (а податок уже сплачено), можуть бути складнощі з поверненням такої суми.

Як визначати дохід ФОПа? Найімовірніше буде сплачуватися 5% з усіх коштів, що надходять на рахунок ФОПа. Але ж не усі ці транзакції стосуватимуться його прямого доходу, наприклад: фіндопомога, кредити, бюджетна допомога, відсотки за депозитом, повернення авансу від постачальника, депозитні суми за контрактами тощо.

Як оподатковувати платежі ФОПа, з яких платиться еквайрингова комісія? Якщо ФОП отримує платежі через POS-термінал або кнопку на сайті, тобто, клієнти розраховуються картою, з таких платежів він платить комісію за еквайринг. На рахунок ФОПа такі гроші надходять без сплаченої комісії. Але у дохід рахується повна сплачена клієнтом сума.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат Ярослав Железняк розповів, як працюватиме новий закон.

Як ФОПу можна буде перейти на цю систему?

Чинні ФОПи зможуть подати відповідну заяву через Дію, коли законопроєкт ухвалять і додадуть відповідні функції.

Що робити тим ФОПам, які мають рахунки в кількох банках?

Спеціальний рахунок має бути тільки в одному банку, для того, щоб банк міг контролювати ліміти. Наприклад, це буде новий рахунок (не ті, які вже відкриті у ФОПа), і тоді старі не потрібно буде закривати.

Також треба буде обрати один із наявних рахунків, а інші закрити. Мінфін разом із НБУ будуть вирішувати, як краще це зробити, щоб легше та ефективніше адмініструвати процес.

Якщо банк припускається помилки при декларуванні або обчисленні доходу ФОП?

Якщо банк помиляється, відповідальність несе виключно банк.

Банк слідкуватиме за лімітами доходу?

Можливо банки будуть сповіщати клієнтів про наближення до лімітів. Але це питання сервісу вже кожного окремого банку. Якщо ФОП перевищить ліміт, то для нього буде підвищена ставка податку для суми перевищення лімітів і переведення на загальну систему.

Не всі гроші, які заходять на рахунок ФОП, можуть бути його. Як банк визначатиме базу оподаткування?

Це питання ще потребує вирішення.

– Загалом, я впевнений, що якщо банки змусити перевіряти та відфільтровувати дохід за типом, то вони просто не захочуть включатися в цю систему, бо процес перевірки справді важкий. Тому мені, принаймні поки, здається, що інші доходи ФОП краще отримувати на інші рахунки, відкриті просто як фізичній особі, – розповів Ярослав Железняк.

Як обліковуватиметься дохід від послуг, які ФОП продав із комісією еквайрингу?

Базою оподаткування буде дохід, який безпосередньо зайшов на рахунок. Законопроєкт наразі допускає отримання тільки грошового безготівкового доходу.

Коли ймовірніше всього запрацює ця норма?

Імплементація запланована на 2023 рік, але наразі триває обговорення, тому говорити про конкретну дату зарано.

Чи буде якийсь перехідний період?

Це добровільна система, тому перехідний період не потрібен. Якщо ФОП захоче, то зможе обрати банк податковим агентом, якщо ні — буде і далі працювати як зараз.

Чи ведуться обговорення з банками про таку послугу? Чи братимуть банки якусь комісію за це?

З банками триває обговорення ведуться. Через те, що закон не проголосовано банки не говорять про комісію. Банки це все можуть зробити автоматично – розробити програму, яка сама буде вираховувати, скільки і куди треба платити. Це не будуть суттєві витрати для банків, тому не повинно бути високої комісії.

Джерело: AIN.UA