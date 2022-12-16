Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Нацбанк укрепил гривну по отношению к евро: курс валют в Украине 16 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта

Сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины немного укрепил гривну по отношению к европейской валюте.

Так, курс евро составляет 38,85 грн, что на 7 коп. дешевле, чем в днем ранее. 15 декабря курс евро был на уровне 38,92 грн.

Относительно официального курса доллара, он все еще остается без изменений – 36,56 грн.

Сейчас смотрят

НБУ

Какой курс валют в банках Украины 16.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,95 грн 41,95 грн
Доллар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 грн 42,20 грн
Доллар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,00 грн 40,09 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,10 грн
Доллар 39,70 грн 40,10 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,10 грн 42,30 грн
Доллар 39,55 грн 40,15 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка