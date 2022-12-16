Нацбанк укрепил гривну по отношению к евро: курс валют в Украине 16 декабря
Сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины немного укрепил гривну по отношению к европейской валюте.
Так, курс евро составляет 38,85 грн, что на 7 коп. дешевле, чем в днем ранее. 15 декабря курс евро был на уровне 38,92 грн.
Относительно официального курса доллара, он все еще остается без изменений – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 16.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Доллар
|39,25 грн
|39,75 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20 грн
|42,20 грн
|Доллар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,00 грн
|40,09 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,10 грн
|Доллар
|39,70 грн
|40,10 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,10 грн
|42,30 грн
|Доллар
|39,55 грн
|40,15 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк