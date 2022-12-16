Декабрь, 16 в 13:08

Сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины немного укрепил гривну по отношению к европейской валюте.

Так, курс евро составляет 38,85 грн, что на 7 коп. дешевле, чем в днем ранее. 15 декабря курс евро был на уровне 38,92 грн.

Относительно официального курса доллара, он все еще остается без изменений – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 16.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,95 грн 41,95 грн Доллар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,20 грн 42,20 грн Доллар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,00 грн 40,09 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41,70 грн 42,10 грн Доллар 39,70 грн 40,10 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,10 грн 42,30 грн Доллар 39,55 грн 40,15 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк