Нацбанк зміцнив гривню щодо євро: курс валют в Україні 16 грудня
Сьогодні, 16 грудня, Національний банк України трохи зміцнив гривню щодо європейської валюти.
Так, курс євро наразі становить 38,85 грн, що на 7 коп. дешевше, ніж у переддень. 15 грудня курс євро був на рівні 38,92 грн.
Щодо офіційного курсу долара, то він все ще залишається без змін – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 16.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,95 грн
|41,95 грн
|Долар
|39,25 грн
|39,75 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20 грн
|42,20 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,00 грн
|40,09 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,10 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,10 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,10 грн
|42,30 грн
|Долар
|39,55 грн
|40,15 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк