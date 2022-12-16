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Факти / Україна / Економіка

Нацбанк зміцнив гривню щодо євро: курс валют в Україні 16 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долар євро валюта

Сьогодні, 16 грудня, Національний банк України трохи зміцнив гривню щодо європейської валюти.

Так, курс євро наразі становить 38,85 грн, що на 7 коп. дешевше, ніж у переддень. 15 грудня курс євро був на рівні 38,92 грн.

Щодо офіційного курсу долара, то він все ще залишається без змін – 36,56 грн.

Зараз дивляться

НБУ

Який курс валют в банках України 16.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,95 грн 41,95 грн
Долар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,20 грн 42,20 грн
Долар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,00 грн 40,09 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,70 грн 42,10 грн
Долар 39,70 грн 40,10 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,10 грн 42,30 грн
Долар 39,55 грн 40,15 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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