Грудень, 16 в 13:08

Сьогодні, 16 грудня, Національний банк України трохи зміцнив гривню щодо європейської валюти.

Так, курс євро наразі становить 38,85 грн, що на 7 коп. дешевше, ніж у переддень. 15 грудня курс євро був на рівні 38,92 грн.

Щодо офіційного курсу долара, то він все ще залишається без змін – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 16.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,95 грн 41,95 грн Долар 39,25 грн 39,75 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 42,20 грн Долар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,00 грн 40,09 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,10 грн Долар 39,70 грн 40,10 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,10 грн 42,30 грн Долар 39,55 грн 40,15 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк