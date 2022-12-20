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Факты / Україна / Экономика

Наличный евро подешевел: курс валют в Украине 20 декабря

Марта Бондаренко, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

По состоянию на 20 декабря официальный курс евро подешевел на 5 коп. и сейчас стоит 38,78 грн. Днем ранее курс евро составил 38,83 грн.

Официальный курс доллара все еще остается без изменений – 36,56 грн.

Официальный курс гривны к иностранным валютам за 1 единицу

Сейчас смотрят
Начинает действовать с 19.20.2022 20.20.2022
Евро 38,83 грн 38,78 грн
До9ллар 36,56 грн 36,56 грн

Какой курс валют в банках Украины 20.12.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 грн 41,90 грн
Доллар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 грн 42,15 грн
Доллар 39,80 грн 40,48 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Євро 38,90 грн 40,00 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,70 грн 42,10 грн
Доллар 39,70 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,10 грн 42,25 грн
Доллар 39,60 грн 40,20 грн

Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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