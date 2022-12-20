Наличный евро подешевел: курс валют в Украине 20 декабря
Фото: Depositphotos
По состоянию на 20 декабря официальный курс евро подешевел на 5 коп. и сейчас стоит 38,78 грн. Днем ранее курс евро составил 38,83 грн.
Официальный курс доллара все еще остается без изменений – 36,56 грн.
Официальный курс гривны к иностранным валютам за 1 единицу
Сейчас смотрят
|Начинает действовать с
|19.20.2022
|20.20.2022
|Евро
|38,83 грн
|38,78 грн
|До9ллар
|36,56 грн
|36,56 грн
Какой курс валют в банках Украины 20.12.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90 грн
|41,90 грн
|Доллар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20 грн
|42,15 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,48 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,10 грн
|Доллар
|39,70 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,10 грн
|42,25 грн
|Доллар
|39,60 грн
|40,20 грн
Как работают украинские банки в условиях отключения света, какие отделения дежурные, где можно получить необходимые услуги – читайте в нашем материале.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк