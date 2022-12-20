Грудень, 20 в 10:21

Станом на 20 грудня офіційний курс євро здешевшав на 5 коп. і наразі коштує 38,78 грн. Днем раніше курс євро становив 38,83 грн.

Офіційний курс долара все ще залишається без змін – 36,56 грн.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Зараз дивляться

Починає діяти з 19.20.2022 20.20.2022 Євро 38,83 грн 38,78 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Який курс валют в банках України 20.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,90 грн 41,90 грн Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 42,15 грн Долар 39,80 грн 40,48 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,90 грн 40,00 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,10 грн Долар 39,70 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,10 грн 42,25 грн Долар 39,60 грн 40,20 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк