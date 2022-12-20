Готівкове євро трохи здешевшало: курс валют в Україні 20 грудня
Фото: Depositphotos
Станом на 20 грудня офіційний курс євро здешевшав на 5 коп. і наразі коштує 38,78 грн. Днем раніше курс євро становив 38,83 грн.
Офіційний курс долара все ще залишається без змін – 36,56 грн.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Зараз дивляться
|Починає діяти з
|19.20.2022
|20.20.2022
|Євро
|38,83 грн
|38,78 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Який курс валют в банках України 20.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90 грн
|41,90 грн
|Долар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20 грн
|42,15 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,48 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,70 грн
|42,10 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,10 грн
|42,25 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,20 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк