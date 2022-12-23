Декабрь, 23 в 20:49

НАК Нафтогаз Украины в течение этой недели договорился о дополнительной поставке нашему государству почти полмиллиарда кубометров газа. Это позволит стабильнее пройти нынешний отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе компании, Украина получит около 350 млн кубов “голубого топлива” от норвежской государственной нефтегазовой компании Equinor. Она является ключевым разработчиком норвежского континентального шельфа.

Еще 100 млн кубов поступят от продавцов, авторизованных ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития).

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– Есть новости на фронте энергетической дипломатии: за эту неделю Нафтогаз обеспечил еще почти полмиллиарда кубов газа. Благодарен нашим партнерам за поддержку и сотрудничество в столь сложные времена, — отметил глава правления НАК Алексей Чернышев.

Он уточнил, что теперь Нафтогаз будет работать над получением дополнительного объема “голубого топлива” для генерации электричества. Такая потребность возникла из-за массированных ракетных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

После новых закупок объем газа, в котором еще нуждается Украина, составляет менее 2 млрд кубов.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал в одном из интервью, что в украинских хранилищах сейчас есть 13,5 млрд кубов газа. А для стабильного прохождения зимы нужно импортировать около 350 млн кубов на январь-март.

Именно об этих поставках договорился Нафтогаз. При этом объем “голубого топлива”, который дополнительно получит Украина (около 450 млн кубов), оказался больше, чем озвученный Шмыгалем.

Премьер также рассказывал, что для поддержки электрогенерации нужно еще около 2 млрд кубов газа. Речь идет о “голубом топливе”, которое нужно будет сжигать на газовых теплоэлектроцентралях.

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что потребности Украины в энергообеспечении составляют 2 млрд кубов газа и электроэнергии на €800 млн.

Источник: Нафтогаз Украины, Facebook-страница Алексея Чернышева