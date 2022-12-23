Грудень, 23 в 20:49

НАК Нафтогаз України протягом цього тижня домовився про додаткову поставку нашій державі майже пів мільярда кубометрів газу. Це дозволить більш стабільно пройти нинішній опалювальний сезон.

Як поінформували в пресслужбі компанії, Україна отримає близько 350 млн кубів “блакитного палива” від норвезької державної нафтогазової компанії Equinor. Вона є ключовим розробником норвезького континентального шельфу.

Ще 100 млн кубів надійдуть від продавців, авторизованих ЄБРР (Європейським банком реконструкції та розвитку).

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– Маємо новини на фронті енергетичної дипломатії: за цей тиждень Нафтогаз забезпечив ще майже пів мільярда кубів газу. Вдячний нашим партнерам за підтримку та співпрацю у такі складні часи, – зазначив голова правління НАК Олексій Чернишов.

Він уточнив, що тепер Нафтогаз працюватиме над отриманням додаткового обсягу “блакитного палива” для генерації електрики. Така потреба виникла через масовані ракетні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

Після нових закупівель обсяг газу, якого ще потребує Україна, становить менш ніж 2 млрд кубів.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав в одному з інтерв’ю, що в українських сховищах зараз є 13,5 млрд кубів газу. А для сталого проходження зими потрібно імпортувати близько 350 млн кубів на січень-березень.

Саме про ці поставки домовився Нафтогаз. При цьому обсяг “блакитного палива”, який додатково отримає Україна (близько 450 млн кубів), виявився більшим, ніж озвучений Шмигалем.

Прем’єр також розповідав, що для підтримки електрогенерації потрібно ще близько 2 млрд кубів газу. Йдеться про “блакитне паливо”, яке потрібно буде спалювати на газових теплоелектроцентралях.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що потреби України в енергозабезпеченні складають 2 млрд кубів газу та електроенергії на €800 млн.

Джерело: Нафтогаз України, Facebook-сторінка Олексія Чернишова