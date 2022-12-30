Декабрь, 30 в 14:37

Совет директоров группы компаний Ferrexpo провел специальное заседание после сообщений в СМИ о задержании и аресте Константина Жеваго, бывшего народного депутата Украины и директора Ferrexpo.

Об этом идет речь в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

В компании подчеркнули, что решили собраться и прояснить ситуацию с должностью Константина Жеваго в Ferrexpo.

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Кроме того, для прояснения ситуации проводились консультации с внешними советниками, представителями Жеваго и членами его семьи.

– Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку, – говорится в сообщении.

Напомним, что 28 декабря в элитном курорте Куршевель правоохранительные органы Франции задержали Константина Жеваго, подозреваемого в причастности к завладению 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит.

Пока готовятся документы для его экстрадиции в Украину.

Еще в декабре 2019 года суд разрешил арестовать Жеваго. Также наложен арест на имущество олигарха и связанных с ним юридических лиц.