Грудень, 30 в 14:37

Рада директорів групи компаній Ferrexpo провела спеціальне засідання після повідомлень у ЗМІ щодо затримання та арешту Костянтина Жеваго, колишнього народного депутата України та директора Ferrexpo.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

У компанії наголосили, що вирішили зібратися та прояснити ситуацію щодо посади Костянтина Жеваго у Ferrexpo.

Зараз дивляться

Крім того, для прояснення ситуації проводилися консультації із зовнішніми радниками, представниками Жеваго та членами його родини.

– Компанія повідомляє, що пан Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo plc… Правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 грудня в елітному курорті Куршевель правоохоронні органи Франції затримали Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн банку Фінанси та Кредит.

Наразі готуються документи для його екстрадиції в Україну.

Ще у грудні 2019 року суд дозволив арештувати Жеваго. Також накладено арешт на майно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.