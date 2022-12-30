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Шмыгаль пообещал, что в 2023 году проведут индексацию пенсий, несмотря на войну

Анастасия Гевко, редактор ленты
Шмыгаль пообещал, что в 2023 году проведут индексацию пенсий, несмотря на войну
Фото: Getty Images

В следующем 2023 году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну. Об этом на заседании правительства 30 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

– Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023-м, – пообещал Денис Шмыгаль.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью одному из украинских СМИ, что индексация пенсий может произойти в марте следующего года.

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Также ранее стало известно, что в 2023 году собираются выделить почти 40 млрд грн на индексацию пенсий.

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Источник: Кабмин
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