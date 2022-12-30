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Факти / Україна / Економіка

Шмигаль пообіцяв, що в 2023 році проведуть індексацію пенсій попри війну

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шмигаль пообіцяв, що в 2023 році проведуть індексацію пенсій попри війну
Фото: Getty Images

У наступному 2023 році Кабмін проведе індексацію пенсій, попри війну. Про це під час засідання уряду 30 грудня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що незважаючи на повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

– Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му, – пообіцяв Денис Шмигаль.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв’ю одному з українських ЗМІ, що індексація пенсій може відбутись у березні наступного року. 

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Також до цього стало відомо, що у 2023 році збираються виділити майже 40 млрд грн на індексацію пенсій. 

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Індексація пенсій 2023: коли та на скільки пенсіонерам збільшать розмір виплат

Джерело: Урядовий портал
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