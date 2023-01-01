Январь, 01 в 17:50

Пресс-служба компании ДТЭК сообщает, что вечером 31 декабря, в канун Нового года, россияне в очередной раз обстреляли одну из тепловых электростанций.

– От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК Энерго, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что из-за атаки получило повреждения оборудование предприятия. По их словам, это уже 23-я атака российских оккупантов на энергетические объекты ДТЭК. Утром 1 января в Укрэнерго сообщали, что ситуация в энергосистеме Украины – контролируемая, аварийные отключения из-за ночных обстрелов применять не стали.

Компания отмечает, что энергетики делают все возможное, чтобы в новогодние праздники все имели свет без каких-либо ограничений.

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Напомним, в течение суток 31 декабря оккупанты РФ нанесли по Украине 31 ракетный и 12 авиационных ударов. Также – произвели не менее 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Киеве погиб по меньшей мере один человек. Разрушены пять этажей отеля.

За час 2023 года в столице прозвучало несколько взрывов. Предварительно сообщалось, что обломки уничтоженной ракеты повредили автомобиль в Шевченковском районе Киева, в Днепровском – обломки ракеты оказались на проезжей части.

В районе Киева ночью 1 января обнаружили 32 воздушных цели. Все из них удалось уничтожить силами ПВО. Информации о жертвах нет. Тревога в столице продлилась до 5 утра. В области поврежден объект инфраструктуры.

Фото: иллюстративное ДТЭК

Источник: ДТЭК