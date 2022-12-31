Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения света 31 декабря — ДТЭК

Илья Нежигай, редактор ленты
В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения света 31 декабря — ДТЭК
Фото: Pexels

Оператор системы распределения электроэнергии ДТЭК отменил экстренные отключения света в Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.

Экстренные отключения ранее были введены как превентивная мера из-за российских атак.

Сейчас смотрят

— Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год Киев и область были со светом, если не будет новых атак,- говорится в сообщении.

Ранее ДТЭК анонсировал отсутствие отключений света для жителей Киева и Киевской областей, а также Днепропетровской области. Этого удалось достичь благодаря тому, что была ограничена деятельность некоторых объектов промышленности. При этом во время атак России на протяжении 31 декабря были применены экстренные отключения света.

Напомним, Россия 31 декабря снова обстреляла Украину ракетами. Вражеские удары пришлись по Киеву, Запорожью, Николаеву. В результате атак государства-агрессора есть погибший, а более 20 человек — ранены.

Факты ICTV ранее составили список графиков плановых отключений света в областях Украины на 1 января 2023 года.

Читайте
Обстрел Киева за несколько часов до Нового года: что известно об ударах РФ 31 декабря

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка