Декабрь, 31 в 19:35

Оператор системы распределения электроэнергии ДТЭК отменил экстренные отключения света в Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.

Экстренные отключения ранее были введены как превентивная мера из-за российских атак.

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— Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год Киев и область были со светом, если не будет новых атак,- говорится в сообщении.

Ранее ДТЭК анонсировал отсутствие отключений света для жителей Киева и Киевской областей, а также Днепропетровской области. Этого удалось достичь благодаря тому, что была ограничена деятельность некоторых объектов промышленности. При этом во время атак России на протяжении 31 декабря были применены экстренные отключения света.

Напомним, Россия 31 декабря снова обстреляла Украину ракетами. Вражеские удары пришлись по Киеву, Запорожью, Николаеву. В результате атак государства-агрессора есть погибший, а более 20 человек — ранены.

Факты ICTV ранее составили список графиков плановых отключений света в областях Украины на 1 января 2023 года.