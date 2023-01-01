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Факти / Україна / Економіка

Росіяни обстріляли українську ТЕС напередодні Нового року – ДТЕК

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ДТЕК Бурштинська ТЕС

Пресслужба компанії ДТЕК повідомляє, що увечорі 31 грудня, напередодні Нового року, росіяни вчергове обстріляли одну з теплових електростанцій.

– Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго, – сказано в повідомленні.

В компанії додали, що через атаку зазнало пошкоджень обладнання підприємства. За їх словами, це вже 23-тя атака російських окупантів на енергетичні об’єкти ДТЕК. Зранку 1 січня в Укренерго повідомляли, що ситуація в енергосистемі України – контрольована, аварійні вимкнення через нічні обстріли застосовувати не стали. 

Компанія зазначає, що енергетики роблять усе можливе, щоб на новорічні свята усі мали світло без будь-яких обмежень.

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Нагадаємо, протягом доби 31 грудня окупанти РФ завдали по Україні 31 ракетний та 12 авіаційних ударів. Також – здійснили щонайменше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

В Києві загинула щонайменше одна людина. Зруйновано п’ять поверхів готелю.

За першу годину 2023 року в столиці пролунало декілька вибухів. Попередньо повідомлялось, що уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва, в Дніпровському – уламки ракети опинились на проїжджій частині. 

В районі Києва вночі 1 січня виявили 32 повітряні цілі. Всі з них вдалося знищити силами ППО. Інформації щодо жертв немає. Тривога в столиці протривала до 5 ранку. В області пошкоджено об’єкт інфраструктури. 

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Фото: ілюстративне ДТЕК

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