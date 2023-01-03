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Факты / Україна / Экономика

Армия, энергетика, восстановление Украины: Шмыгаль перечислил основные приоритеты правительства на 2023 год

Анастасия Гевко, редактор ленты
Армия, энергетика, восстановление Украины: Шмыгаль перечислил основные приоритеты правительства на 2023 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства перечислил 10 приоритетных направлений работы на 2023 год.

– 2023 год должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное, – подчеркнул он.

В приоритеты правительства на следующие 12 месяцев вошли:

  1. Обеспечение армии, оборона и безопасность – готовятся соответствующие статьи в госбюджете, будет создаваться необходимая инфраструктура, будет регулироваться оборот оружия.
  2. Интеграция Украины в ЕС и НАТО – ожидание саммита Украина-ЕС в феврале, июльского саммита НАТО в Вильнюсе, подготовка профессиональных переговорщиков для вступления, продолжение перевода армии на стандарты НАТО и ориентация на переход в контрактную армию после завершения войны.
  3. Энергетический фронт – более активное использование потенциала возобновляемой энергетики (солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий), построение децентрализованной энергетической системы (создание миниэлектростанций и малых объектов генерации), создание резервов нефти и увеличение добычи газа.
  4. Восстановление Украины – строительство новых и ремонт разрушенных РФ зданий, объектов жилищной инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ, привлечение инвестиций и улучшение условий для инвесторов.
  5. Макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса – продолжение самых эффективных госпрограмм по кредитованию и грантам для бизнеса, стимулирование сектора строительства.
  6. Ветеранская политика – поддержка возможности военной карьеры, переучивания, ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в том числе компенсацией процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система безвозмездной психологической помощи ветеранам.
  7. Образование – обеспечение укрытиями школ и вузов, усовершенствование дистанционного обучения, продолжение реформы Новой украинской школы в 5-9 классах.
  8. Продолжение реформы децентрализации – введение института префектов – должностных лиц, осуществляющих административный надзор на местах.
  9. Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов – переход на накопительную систему пенсий. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан.
  10. Реформа управления госсобственностью и реформа государственного управления – создание единых государственных компаний в сфере трех стратегических ресурсов: земли, воды и лесов. Уменьшение количества чиновников.

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Фото: Денис Шмыгаль

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