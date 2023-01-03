Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства перечислил 10 приоритетных направлений работы на 2023 год.

– 2023 год должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное, – подчеркнул он.

Обеспечение армии, оборона и безопасность – готовятся соответствующие статьи в госбюджете, будет создаваться необходимая инфраструктура, будет регулироваться оборот оружия.

Интеграция Украины в ЕС и НАТО – ожидание саммита Украина-ЕС в феврале, июльского саммита НАТО в Вильнюсе, подготовка профессиональных переговорщиков для вступления, продолжение перевода армии на стандарты НАТО и ориентация на переход в контрактную армию после завершения войны.

Энергетический фронт – более активное использование потенциала возобновляемой энергетики (солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий), построение децентрализованной энергетической системы (создание миниэлектростанций и малых объектов генерации), создание резервов нефти и увеличение добычи газа.

Восстановление Украины – строительство новых и ремонт разрушенных РФ зданий, объектов жилищной инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ, привлечение инвестиций и улучшение условий для инвесторов.

Макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса – продолжение самых эффективных госпрограмм по кредитованию и грантам для бизнеса, стимулирование сектора строительства.

Ветеранская политика – поддержка возможности военной карьеры, переучивания, ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в том числе компенсацией процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система безвозмездной психологической помощи ветеранам.

Образование – обеспечение укрытиями школ и вузов, усовершенствование дистанционного обучения, продолжение реформы Новой украинской школы в 5-9 классах.

Продолжение реформы децентрализации – введение института префектов – должностных лиц, осуществляющих административный надзор на местах.

Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов – переход на накопительную систему пенсий. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан.