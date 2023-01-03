Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках засідання уряду перерахував 10 пріоритетних напрямків роботи на 2023 рік.

– 2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе, – підкреслив він.

Забезпечення армії, оборона та безпека – готуються відповідні статті у держбюджеті, буде створюватись необхідна інфраструктура, регулюватиметься обіг зброї.

Інтеграція України в ЄС та НАТО – очікування саміту Україна-ЄС в лютому, липневого саміту НАТО у Вільнюсі, підготовка фахових переговорників для вступу, продовження переведення армії на стандарти НАТО та орієнтація на перехід до контрактної армії після завершення війни.

Енергетичний фронт – більш активне використання потенціалу відновлюваної енергетики (сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій), побудова децентралізованої енергетичної системи (створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації), створення резервів нафти та збільшення видобутку газу.

Відновлення України – будівництво нових та ремонт зруйнованих РФ будівель, об’єктів житлової інфраструктури, забезпечення житлом ВПО, залучення інвестицій та покращення умов для інвесторів.

Макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу – продовження найефективніших держпрограм з кредитування та грантів для бізнесу, стимулювання сектору будівництва.

Ветеранська політика – підтримка можливості військової кар’єри, перенавчання, ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам.

Освіта – забезпечення укриттями шкіл та вишів, вдосконалення дистанційного навчання, продовження реформи Нової української школи в 5-9 класах.

Продовження реформи децентралізації – запровадження інституту префектів – посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях.

Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів – перехід на накопичувальну систему пенсій. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян.