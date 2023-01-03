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Факти / Україна / Економіка

Армія, енергетика, відновлення України: Шмигаль перерахував основні пріоритети уряду на 2023 рік

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Армія, енергетика, відновлення України: Шмигаль перерахував основні пріоритети уряду на 2023 рік

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках засідання уряду перерахував 10 пріоритетних напрямків роботи на 2023 рік. 

– 2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе, – підкреслив він.

У пріоритети уряду на наступні 12 місяців увійшли:

  1. Забезпечення армії, оборона та безпека – готуються відповідні статті у держбюджеті, буде створюватись необхідна інфраструктура, регулюватиметься обіг зброї.
  2. Інтеграція України в ЄС та НАТО – очікування саміту Україна-ЄС в лютому, липневого саміту НАТО у Вільнюсі, підготовка фахових переговорників для вступу, продовження переведення армії на стандарти НАТО та орієнтація на перехід до контрактної армії після завершення війни.
  3. Енергетичний фронт – більш активне використання потенціалу відновлюваної енергетики (сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій), побудова децентралізованої енергетичної системи (створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації), створення резервів нафти та збільшення видобутку газу.
  4. Відновлення України – будівництво нових та ремонт зруйнованих РФ будівель, об’єктів житлової інфраструктури, забезпечення житлом ВПО, залучення інвестицій та покращення умов для інвесторів.
  5. Макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу – продовження найефективніших держпрограм з кредитування та грантів для бізнесу, стимулювання сектору будівництва.
  6. Ветеранська політика – підтримка можливості військової кар’єри, перенавчання, ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам.
  7. Освіта – забезпечення укриттями шкіл та вишів, вдосконалення дистанційного навчання, продовження реформи Нової української школи в 5-9 класах.
  8. Продовження реформи децентралізації – запровадження інституту префектів – посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях.
  9. Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів – перехід на накопичувальну систему пенсій. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян.
  10. Реформа управління держвласністю та реформа державного управління – створення єдиних державних компаній у сфері трьох стратегічних ресурсів: землі, води та лісів. Зменшення кількості чиновників.

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Фото: Денис Шмигаль

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