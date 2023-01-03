Украина перейдет на накопительные пенсии: что это значит
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал среди приоритетов Украины на 2023 год введение обязательного пенсионного накопления параллельно с реформой Фондового рынка и рынка капиталов.
Что это значит
Власти хотят изменить систему пенсионного обеспечения, потому что имеют проблему с наполнением Пенсионного фонда. Уже много лет количество трудоспособного населения сокращается, а пенсионеров увеличивается. После начала войны ситуация стала критической.
– Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан, – пояснил Денис Шмыгаль.
Таким образом, власти пытаются реализовать право каждого украинца на достойную пенсию.
Премьер уточнил, что поддержка оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах украинцев будет сохраняться.
– Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере, – пообещал он.