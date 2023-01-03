Украина перейдет на накопительные пенсии: что это значит

Январь, 03 в 19:23

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал среди приоритетов Украины на 2023 год введение обязательного пенсионного накопления параллельно с реформой Фондового рынка и рынка капиталов.

Что это значит

Власти хотят изменить систему пенсионного обеспечения, потому что имеют проблему с наполнением Пенсионного фонда. Уже много лет количество трудоспособного населения сокращается, а пенсионеров увеличивается. После начала войны ситуация стала критической.

– Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан, – пояснил Денис Шмыгаль.

Таким образом, власти пытаются реализовать право каждого украинца на достойную пенсию.

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Премьер уточнил, что поддержка оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах украинцев будет сохраняться.

– Адресность будет ключевым подходом к социальной помощи. Все социальные выплаты и пенсии мы обеспечим в полной мере, – пообещал он.