Падіння ВВП України за підсумком 2022 року становить 30,4% – Мінекономіки

Січень, 05 в 12:32

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% (±2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

– Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році, – заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що успіхи українських військових на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.