В СНБО сообщили, сколько потратили на оборону Украины в 2022 году

Январь, 08 в 0:00

Правительство Украины профинансировало безопасность и оборону на 1 536,6 млрд грн или 32,5% валового внутреннего продукта в 2022 году.

Об этом сообщает СНБО со ссылкой на отчет об объемах финансирования статей Государственного бюджета Украины на 2022 год.

После объявления военного положения расходы общего фонда госбюджета для сектора безопасности по сравнению с началом 2022 года увеличили на 1 231 млрд гривен, и 31 декабря составили 1 485,5 млрд грн, добавляют в СНБО.

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В частности, выдачу средств удалось увеличить благодаря внесению изменений в закон о госбюджете на 928,8 млрд грн и резервному фонду на 302,8 млрд грн.

— По оперативным данным, в 2022 году по сравнению с плановыми показателями специального фонда государственного бюджета (12,7 млрд грн) органы сектора безопасности и обороны Украины увеличили расходы на 188,3 млрд грн, — отмечают в СНБО.

По состоянию на 31 декабря, объем расходов на нацбезопасность и оборону по спецфонду составил 201 млрд грн. В СНБО сообщили, что значительную долю поступлений на его счета составляет благотворительная, гуманитарная и международная техническая помощь.

По данным СНБО, это позволило обеспечить, в частности, материально-техническими ресурсами, выплатить средства военным и полицейским, а также предоставить единовременную денежную помощь семьям погибших защитников и направить на другие соцвыплаты.