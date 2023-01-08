У РНБО повідомили, скільки витратили на оборону України у 2022 році

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Уряд України профінансував безпеку та оборону на 1 536,6 млрд грн або 32,5% валового внутрішнього продукту в 2022 році.

Про це повідомляє РНБО з посиланням на звіт про обсяги фінансування статей Державного бюджету України на 2022 рік.

Після оголошення воєнного стану видатки загального фонду держбюджету для сектору безпеки порівняно з початком 2022 року збільшили на 1 231 млрд гривень, і 31 грудня становили 1 485,5 млрд грн, додають в РНБО.

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Зокрема, видачу коштів вдалося збільшити завдяки внесенню змін до закону про держбюджет на 928,8 млрд грн та резервному фонду на 302,8 млрд грн.

– За оперативними даними, у 2022 році порівняно із плановими показниками спеціального фонду державного бюджету (12,7 млрд грн) органи сектору безпеки і оборони України збільшили видатки на 188,3 млрд грн, – зазначають у РНБО.

Станом на 31 грудня, обсяг видатків на нацбезпеку та оборону за спецфондом становив 201 млрд грн. У РНБО повідомили, що значну частку надходжень на його рахунки становить благодійна, гуманітарна та міжнародна технічна допомога.

За даними РНБО, це дало можливість забезпечити, зокрема, матеріально-технічними ресурсами, виплатити кошти військовим та поліцейським, а також надати одноразову грошову допомогу родинам загиблих захисників та спрямувати на інші соцвиплати.