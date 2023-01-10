Евро и доллар в обменниках подорожали: курс валют в Украине 10 января
Фото: Unsplash
Сегодня, 10 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 71 коп. до 39,08 грн.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара остается без изменений с июля 2022 года – 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 10.01.2023:
|Дата
|09.01.2023
|10.01.2023
|Евро
|38,37
|39,08
|Доллар
|36,56
|36,56
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,90 грн
|42,95 грн
|Доллар
|40,38 грн
|40,95 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,80 грн
|43,50 грн
|Доллар
|40,70 грн
|40,90 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,70 грн
|42,90 грн
|Доллар
|40,30 грн
|40,90 грн
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк