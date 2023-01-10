Январь, 10 в 9:19

Сегодня, 10 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 71 коп. до 39,08 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара остается без изменений с июля 2022 года – 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 10.01.2023:

Дата 09.01.2023 10.01.2023 Евро 38,37 39,08 Доллар 36,56 36,56

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,40 грн Доллар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,90 грн 42,95 грн Доллар 40,38 грн 40,95 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 42,80 грн 43,50 грн Доллар 40,70 грн 40,90 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,70 грн 42,90 грн Доллар 40,30 грн 40,90 грн

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украине удалось сформировать достаточно устойчивые позиции для гривны и в целом валютного рынка.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк