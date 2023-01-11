Январь, 11 в 9:28

В среду, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,20 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Официальный курс гривны к иностранным валютам:

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1 доллар США — 36,5686

1 евро — 39,1961

Какой курс валют в банках Украины 11.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,65 42,65 Доллар 39,95 40,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,90 42,90 Доллар 40,35 40,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,35 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,40 43,00 Доллар 40,50 40,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 42,00 43,10 Доллар 40,25 40,85

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк