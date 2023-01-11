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Факты / Україна / Экономика

Евро снова подорожал, доллар без изменений: какой курс валют в Украине на 11 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
валюта
Фото: Pexels

В среду, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,20 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.

Официальный курс гривны к иностранным валютам:

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1 доллар США — 36,5686
1 евро — 39,1961

Какой курс валют в банках Украины 11.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,65 42,65
Доллар 39,95 40,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,90 42,90
Доллар 40,35 40,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,40 43,00
Доллар 40,50 40,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,00 43,10
Доллар 40,25 40,85

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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