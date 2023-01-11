Евро снова подорожал, доллар без изменений: какой курс валют в Украине на 11 января
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В среду, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,20 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара остается 36,57 грн/$1.
Официальный курс гривны к иностранным валютам:
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1 доллар США — 36,5686
1 евро — 39,1961
Какой курс валют в банках Украины 11.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,65
|42,65
|Доллар
|39,95
|40,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,90
|42,90
|Доллар
|40,35
|40,90
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,40
|43,00
|Доллар
|40,50
|40,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,00
|43,10
|Доллар
|40,25
|40,85
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк