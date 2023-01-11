Євро знову подорожчав, долар без змін: який курс валют в Україні на 11 січня
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У середу, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,20 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж вчора.
Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.
Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Зараз дивляться
1 долар США — 36,5686
1 євро — 39,1961
Який курс валют в банках України 11.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,65
|42,65
|Долар
|39,95
|40,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,90
|42,90
|Долар
|40,35
|40,90
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,40
|43,00
|Долар
|40,50
|40,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,00
|43,10
|Долар
|40,25
|40,85
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк