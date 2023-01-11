Січень, 11 в 9:28

У середу, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,20 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

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1 долар США — 36,5686

1 євро — 39,1961

Який курс валют в банках України 11.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,65 42,65 Долар 39,95 40,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,90 42,90 Долар 40,35 40,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,35 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,40 43,00 Долар 40,50 40,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,00 43,10 Долар 40,25 40,85

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк