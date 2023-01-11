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Факти / Україна / Економіка

Євро знову подорожчав, долар без змін: який курс валют в Україні на 11 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
валюта
Фото: Pexels

У середу, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,20 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Зараз дивляться

1 долар США — 36,5686
1 євро — 39,1961

Який курс валют в банках України 11.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,65 42,65
Долар 39,95 40,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,90 42,90
Долар 40,35 40,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,40 43,00
Долар 40,50 40,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,00 43,10
Долар 40,25 40,85

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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