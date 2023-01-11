Январь, 11 в 19:00

2022 год стал рекордным по росту цен на все. На фоне боевых действий инфляция была просто бешеной. И кажется, что и 2023-й будет таким же. Но это не совсем так. Что-то будет дорожать активнее, что-то не так стремительно, а что-то не будет дорожать вообще. На что и как будут расти цены, читайте в материале Фактов недели.

Продуктовая корзина

Сейчас украинцы тратят на продукты иногда более половины своих доходов. Цены рекордно выросли, а с поставками проблемы.

Сейчас смотрят

Продавцы объясняют — местных продуктов не хватает, а импорт получается дорогим.

Следовательно, импортного будет становиться на столах украинцев все больше, считает экономист Олег Пендзин.

— У нас, начиная с февраля, будет дефицит по всей палитре овощей. Уже поедет египетский, израильский картофель. В этом году будет уникальная вещь — не будет огурцов и помидоров украинских, потому что огурцы и помидоры украинские — это электричество, это парник! А это электрические расходы, представьте, сколько это будет стоить, если это будет на генераторе, — объясняет Пендзин.

Поэтому даже огурцы с помидорами придется завозить. А учитывая, что гривна обесценилась в полтора раза, выйдет это недешево.

— Каждый импортер закладывает в цену валютный риск. Мы открываем бюджет на 2023 год, а что там написано — курс 42 грн за доллар, официальный, который сейчас 36,6. Импортер видит, что такой курс, поэтому надо заложить валютный риск, и мы уже сегодня покупаем товар, в котором есть 42-43 грн за доллар, — говорит он.

Экономист Сергей Фурса сомневается, что доллар таки вырастет.

— У нас нет ожиданий падения курса национальной валюты. Сейчас нет ни одного экономического фактора, который бы давил на гривну, резервы НБУ увеличиваются, ритмичность и достаточность западной помощи приводят к тому, что нет давления на национальную валюту, — говорит Фурса.

По его словам, Запад выработал программу системной финансовой поддержки Украины, и это должно стабилизировать и экономику, и курс гривны.

— ЕС нам выделил $18 млрд, США предусмотрели $13,7 млрд, это гарантированные суммы. Плюс есть программа Всемирного банка, МВФ, и какие-то деньги из Японии, — объясняет экономист.

Правда, этих денег может и не хватить, говорит финансовый аналитик Эрик Найман. Потому что из-за войны и постоянных блэкаутов потребности страны будут только расти.

— С большой вероятностью понадобится больше денег, чем Украина просила сначала. В частности, из-за проблем в энергетике. Проблемы в энергетике — это меньшие налоги от бизнеса, уже понятно, что также будет меньший урожай зерновых, сейчас уже обсуждается, что около 50 млрд понадобится Украине, а не 36, 38, как прогнозировалось, — говорит он.

Другие проблемы — инфляция и безработица могут затронуть до 20% населения страны, думает эксперт.

— Мы прогнозируем уменьшение инфляции, то есть, она будет меньше 20%, но даже тот уровень, 18% — это очень высокий уровень инфляции. Действительно, нас ожидает снижение уровня жизни, — говорит Сергей Фурса.

И дело не в росте цен, а в дефиците бюджета в условиях войны, потому что он не предусматривает никаких индексаций социальных выплат.

Будет ли что-то хорошее

На самом деле есть и положительные ожидания. Во-первых, почти не будут расти коммунальные платежи. Тарифы на электроэнергию и газ для населения сохранятся на довоенном уровне как минимум до мая. Единственное, что подорожает — водоснабжение — на 10%. И на несколько процентов вырастет электричество для бизнеса.

Хотя это значительно дешевле, чем работа на генераторах.

Еще одна приятная новость для украинцев — некоторые продукты притормозят в цене, потому что спрос на них уже и так сильно уменьшился.

Продавцы говорят, что из-за постоянных блэкаутов морозильные камеры не работают. Поэтому чтобы хоть что-то зарабатывать, надо быстро все продавать.

Кроме того, не стремительно будут дорожать и некоторые овощи. Фактически на месте остаются капуста, тыква и корнеплоды. Они долго хранятся, легко готовятся, и стоят недорого.

Также будут недорогими некоторые фрукты. Например, яблоки. Их продают очень дешево, потому что хранить на морозе трудно.

А также ниша, которая в этом году будет стабильной — это топливо. Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн говорит, повторения истории с его дефицитом не будет. Украина стала полностью независимой от поставок бензина и дизельного топлива из России и Беларуси.

— 100% источников поставок было россиянами уничтожено и заблокировано, и произошло то, чего не было нигде в мире — буквально за 3-4 месяца была построена новая система, которая гарантирует нам топливо при любых условиях. Мы имеем не только новую географическую структуру, мы имеем новую транспортную систему, — говорит экономист.

Но под вопросом остается цена — на нее может влиять как курс доллара, так и нефтяное эмбарго.

— Большой вызов — это нефтяное эмбарго в Европе, которое стартует 5 февраля. Очень нервничают европейцы, что будет. Потому что 40% дизтоплива — это 3 млн тонн в месяц надо где-то взять кроме российских, — говорит Сергей Куюн.

Но даже такие вещи, по его словам, не приведут к резкому подорожанию. Даже при худшем для гривны сценарии, такого скачка, как в 2022-м, не будет.

Главное дотянуть до лета. А там и электроэнергии с газом надо будет меньше тратить, и пойдут наконец овощи с огородов. Более дешевые и вкусные.

Словом, все опрошенные эксперты убеждены — будет тяжело, но украинцы выдержат удар.