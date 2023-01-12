Январь, 12 в 12:17

Утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, поэтому применялись аварийные отключения света.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно утром и вечером. Морозная погода способствует росту потребления энергоресурсов.

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Пока до всех областей довели лимиты потребления.

В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных атак оккупантов по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, российским врагом временно оккупирован ряд электростанций, среди них крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили полностью покрыть потребность украинцев в электроэнергии.

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Также энергетики еще раз призывают граждан экономно потреблять электроэнергию – пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему.

11 января потребление электричества в Украине повысилось из-за морозов на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.