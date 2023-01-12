Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Девять областей превысили лимиты потребления, применяются аварийные отключения света

Марта Бондаренко, редактор ленты
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

Утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, поэтому применялись аварийные отключения света.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно утром и вечером. Морозная погода способствует росту потребления энергоресурсов.

Сейчас смотрят

Пока до всех областей довели лимиты потребления.

В Укрэнерго отмечают, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных атак оккупантов по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, российским врагом временно оккупирован ряд электростанций, среди них крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили полностью покрыть потребность украинцев в электроэнергии.

Читайте
В Киевской области действуют стабилизационные графики отключения света

Также энергетики еще раз призывают граждан экономно потреблять электроэнергию – пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему.

11 января потребление электричества в Украине повысилось из-за морозов на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка