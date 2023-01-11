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Факты / Україна

В энергосистеме вырос дефицит мощности, в двух областях применяются аварийные отключения — Укрэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

Утром 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Указано, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления.

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В то же время, с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего были применены аварийные отключения.

В некоторых областях из-за порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

— В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий, — добавили в компании.

В Укрэнерго призвали граждан разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система Украины сможет выдержать дальнейшие ракетные атаки России.

Источник: Укрэнерго

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