Січень, 12 в 12:17

Зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, тому застосовувалися аварійні відключення світла.

Про це повідомляють в Укренерго.

Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо зранку та ввечері. Морозна погода сприяє зростанню споживання енергоресурсів.

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Наразі до всіх областей довели ліміти споживання.

В Укренерго наголошують, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних атак окупантів по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російським ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, серед них найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повністю покрити потребу українців в електроенергії.

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Також енергетики вкотре закликають громадян економно споживати електроенергію – користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему.

11 січня споживання електрики в Україні підвищилося через морози на сході та в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.