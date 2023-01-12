Дев’ять областей перевищили ліміти споживання, застосовуються аварійні відключення світла
Зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, тому застосовувалися аварійні відключення світла.
Про це повідомляють в Укренерго.
Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо зранку та ввечері. Морозна погода сприяє зростанню споживання енергоресурсів.
Наразі до всіх областей довели ліміти споживання.
В Укренерго наголошують, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних атак окупантів по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російським ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, серед них найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повністю покрити потребу українців в електроенергії.
Також енергетики вкотре закликають громадян економно споживати електроенергію – користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему.
11 січня споживання електрики в Україні підвищилося через морози на сході та в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.