Нафтогаз снова имеет независимый наблюдательный совет — Чернышов
Председатель правления Нафтогаза Украины Алексей Чернышов назвал одним из приоритетов восстановление доверия к компании, а избрание независимого наблюдательного совета — ключевым элементом этого процесса.
Об этом он заявил во время первой встречи с новоизбранными членами совета НАК, которая состоялась 31 января.
— Рад, что Нафтогаз снова имеет независимый наблюдательный совет. Это критически важно как для повышения прозрачности, так и для усиления сотрудничества с международными партнерами и привлечения инвестиций. Уверен, что впереди нас ждет продуктивное и плодотворное сотрудничество, — подчеркнул Чернышов.
В ближайшее время новоизбранные члены совета из своего числа выберут председателя набсовета.
Кабмин на заседании 24 января избрал шесть членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.
Наблюдательного совета не было с 27 сентября 2021 года в связи с прекращением полномочий всех его членов, а до избрания нового состава его функции выполняло правительство.
Назначение наблюдательного совета Нафтогаза до конца января было одним из условий получения Украиной €18 млрд макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.
Источник: Нафтогаз