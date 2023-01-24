Кабмин назначил наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины
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Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз, шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства, — заявил он.
В то же время, Шмыгаль не называл имен победителей отбора.
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Напомним, что назначение наблюдательного совета Нафтогаза до конца января этого года является одним из пяти “маяков” Мониторинговой программы МВФ с привлечением совета директоров, а также одним из пунктов условий получения Украиной €18 млрд макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.