Кабмин назначил наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины

Январь, 24 в 15:05

Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз, шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства, — заявил он.

В то же время, Шмыгаль не называл имен победителей отбора.

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Напомним, что назначение наблюдательного совета Нафтогаза до конца января этого года является одним из пяти “маяков” Мониторинговой программы МВФ с привлечением совета директоров, а также одним из пунктов условий получения Украиной €18 млрд макрофинансовой помощи ЕС в 2023 году.