Февраль, 02 в 12:20

По состоянию на сегодняшний день в Украине потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели, поэтому и уменьшился дефицит в системе, однако он до сих пор существенный.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В настоящее время Украина может покрыть около 80% потребности потребителей.

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Из-за российских ракетных атак на нашу энергосистему значительные повреждения получили и электростанции, и высоковольтные сети. Однако увеличить генерацию удалось благодаря возобновлению работы отремонтированного блока одной электростанции и увеличению производства на гидроэлектростанциях.

Сейчас продолжаются сетевые ограничения только в Одесской области – превышение лимитов в областях не фиксируется. В то же время, в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения.

Кроме того, на двух подстанциях в восточном и центральном регионах Украины завершили ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного еще осенью прошлого года. Сейчас идет подготовка ко включению в работу. Это позволит запустить блоки на электростанциях.

В Укрэнерго напоминают, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак и 15 волн атак БПЛА.

Кроме того, более 10 ГВт основных мощностей пока недоступны Украине, поскольку находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.