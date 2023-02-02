Лютий, 02 в 12:20

Станом на сьогодні в Україні споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня, тому і зменшився дефіцит в системі, проте він і досі суттєвий.

Про це повідомили в Укренерго.

Наразі Україна може покрити близько 80% від потреби споживачів.

Зараз дивляться

Через російські ракетні атаки на нашу енергосистему значних пошкоджень зазнали і електростанції, і високовольтні мережі. Проте трохи збільшити генерацію вдалося завдяки відновленню роботи відремонтованого блоку однієї електростанції та збільшенню виробництва на гідроелектростанціях.

Наразі тривають мережеві обмеження лише в Одеській області – перевищення лімітів в областях не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Крім того, на двох підстанціях у східному та центральному регіонах України завершили ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджено ще восени минулого року. Зараз триває підготовка до введення в роботу. Це дасть змогу запустити блоки на електростанціях.

В Укренерго нагадують, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак та 15 хвиль атак БПЛА.

Крім цього, понад 10 ГВт основних потужностей наразі недоступні Україні, оскільки перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована і більшість вітрових та сонячних електростанцій.