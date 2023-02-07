Гетманцев пояснив, чи може курс гривні повернутися до довоєнних показників
Курс гривні вже не повернеться до показників, які були до повномасштабного вторгнення РФ. Водночас немає й передумов для суттєвого просідання національної валюти України.
Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню Українські новини.
– Я не бачу підстав для суттєвого просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде, – наголосив він.
Гетманцев нагадав, що минулого року інфляція в Україні сягнула рівня 26%, і це “вже не відіграється”. Водночас показник інфляції виявився меншим за очікування та співставним із деякими країнами Європи.
За словами нардепа, фіксація курсу гривні на початку повномасштабної війни на рівні 29,25 грн/долар дала змогу мінімізувати “розвиток девальваційно-інфляційної спіралі”. За підсумками 2022 року Україні вдалося зберегти відносну макрофінансову стабільність завдяки достатнім золотовалютним резервам Національного банку та значній допомозі від західних партнерів.
– Звісно, допоки триває війна, тиск на курс буде зберігатись, але якщо допомога надходитиме в таких же обсягах, я не бачу вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу, – зазначив Гетманцев.
Він також назвав цілком нормальною ситуацію, коли нинішній офіційний курс НБУ становить 36,6 грн/долар, а “ринковий” курс відрізняється від зафіксованого на 10%.
Як відомо, в державному бюджеті на 2023 рік закладено середній курс на рівні 42,2 грн за долар, а до кінця року американська валюта може зрости до 45,8 грн.