Лютий, 07 в 11:35

Курс гривні вже не повернеться до показників, які були до повномасштабного вторгнення РФ. Водночас немає й передумов для суттєвого просідання національної валюти України.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню Українські новини.

– Я не бачу підстав для суттєвого просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде, – наголосив він.

Гетманцев нагадав, що минулого року інфляція в Україні сягнула рівня 26%, і це “вже не відіграється”. Водночас показник інфляції виявився меншим за очікування та співставним із деякими країнами Європи.

Зараз дивляться За словами нардепа, фіксація курсу гривні на початку повномасштабної війни на рівні 29,25 грн/долар дала змогу мінімізувати “розвиток девальваційно-інфляційної спіралі”. За підсумками 2022 року Україні вдалося зберегти відносну макрофінансову стабільність завдяки достатнім золотовалютним резервам Національного банку та значній допомозі від західних партнерів. – Звісно, допоки триває війна, тиск на курс буде зберігатись, але якщо допомога надходитиме в таких же обсягах, я не бачу вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу, – зазначив Гетманцев. Він також назвав цілком нормальною ситуацію, коли нинішній офіційний курс НБУ становить 36,6 грн/долар, а “ринковий” курс відрізняється від зафіксованого на 10%. Як відомо, в державному бюджеті на 2023 рік закладено середній курс на рівні 42,2 грн за долар, а до кінця року американська валюта може зрости до 45,8 грн. Читайте Валютний курс перевищить рівень у 50 грн: що буде з доларом у 2023 році

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