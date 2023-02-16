Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Украина с 11 октября прекратила экспорт электричества в Европу

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина с 11 октября прекратила экспорт электричества в Европу
Фото: Pixabay

Украина после первой массированной ракетной атаки с 11 октября 2022 прекратила экспорт электричества в Европу.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Европы, что позволяет уменьшить дефицит мощности и соответственно сократить отключения.

Сейчас смотрят

14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт в ночь и 600 МВт в другие часы суток.

Таким образом, европейское сообщество оказывает всестороннюю поддержку народу Украины.

Сейчас идет оценка возможности увеличения лимитов коммерческого обмена электроэнергией.

— Эта возможность у нас есть благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую Укрэнерго успешно осуществило 16 марта 2022, в экстремальных условиях войны, — отметили в Укрэнерго.

По состоянию на сегодняшний день уже пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Читайте
Подбирают новую тактику. Днем Россия может снова обстрелять Украину — Гуменюк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка