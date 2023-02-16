Февраль, 16 в 12:52

Украина после первой массированной ракетной атаки с 11 октября 2022 прекратила экспорт электричества в Европу.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Европы, что позволяет уменьшить дефицит мощности и соответственно сократить отключения.

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14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт в ночь и 600 МВт в другие часы суток.

Таким образом, европейское сообщество оказывает всестороннюю поддержку народу Украины.

Сейчас идет оценка возможности увеличения лимитов коммерческого обмена электроэнергией.

— Эта возможность у нас есть благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую Укрэнерго успешно осуществило 16 марта 2022, в экстремальных условиях войны, — отметили в Укрэнерго.

По состоянию на сегодняшний день уже пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.