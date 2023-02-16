Лютий, 16 в 12:52

Україна після першої масованої ракетної атаки з 11 жовтня 2022 року припинила експорт електрики до Європи.

Про це повідомляє Укренерго.

На сьогодні Україна імпортує електроенергію з Європи, що дозволяє зменшити дефіцит потужності і відповідно скоротити відключення.

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14 лютого європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії до України до 700 МВт у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.

Таким чином європейська спільнота надає всебічну підтримку народу України.

Зараз триває оцінка можливості збільшення лімітів комерційного обміну електроенергією.

– Ця можливість у нас є завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго успішно здійснило 16 березня 2022 року, в екстремальних умовах війни, – наголосили в Укренерго.

Станом на сьогодні вже п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.