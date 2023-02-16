Лютий, 16 в 14:25

З початку 2023 року до бюджету країни надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. З них – 464 млн грн лише за 14 днів лютого.

Про це повідомила Роксолана Підласа, народна депутатка від Слуги народу.

За її словами, Фонд держмайна України після невеликої паузи в січні виходить на середні показники минулого року.

Зараз дивляться

Після запуску малої приватизації за новим законом у вересні 2022 року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Всього у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.

Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти у 2023 році, стали Усть-Дунайський порт (201 млн грн), готель Власта у Львові (115 млн грн), Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн) та Жовтневий спиртзавод (85 млн грн).

За словами Підласи, приватизація стимулює бізнес, тому що об’єкти державної власності – це хороші майданчики для старту і релокації бізнесу, адже мають необхідну інфраструктуру.

Крім того, виторг від приватизації покриває дефіцит державного бюджету, який наразі йде переважно на потреби оборони.